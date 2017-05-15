Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike İlçesi açıklarında teknesi yanarak batan Alman 73 yaşındaki Dieter Wezel'i, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Finike açıklarında dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, uzun yıllardır Finike Yat Limanı'nda kalan Dieter Wezel, 10 metrelik lüks teknesiyle denize açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle teknede yangın çıktı. Kıyıdan yaklaşık 4 kilometre açıkta bulunan teknedeki Dieter Wezel, telefonla Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki Dieter Wezel'i bota aldı. Kollarında küçük çaplı yanıklar meydana geldiği belirlenen Dieter Wezel kurtarıldı. Yanan tekne ise bir süre sonra tamamen battı.
(Görüntülü Haber) Teknesi yanan Alman kurtarıldı
Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike İlçesi açıklarında teknesi yanarak batan Alman 73 yaşındaki Dieter Wezel'i, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Finike açıklarında dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda,...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 17:43
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