(Görüntülü Haber) Tekme atıp yaşlı kadını gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Bahçivan'ın kapısını çalan kimliği belirsiz kişiler, ağzını elleriyle kapatıp bacağına tekme attı. Bahçivan'ın beline sardığı kuşaktaki 300 TL'yi alan gaspçı kayıplara karıştı. Bahçivan, "Şaka yapıyorlar sandım, gerçekmiş" dedi. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi, Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan Fatma Bahçivan'ın kapısını çalan kar maskeli kimliği belirsiz kişi, eliyle yaşlı kadının ağzını kapatırken ayağına tekme attı. Elini Bahçivan'ın belinde sarılı bulunan kuşağa sokan saldırgan, kuşaktaki çorap içine bulunan 300 TL'yi alıp kaçtı. Gasp edilen Fatma Bahçivan'ın yardımına komşuları koşarken polisten yardım istendi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, Bahçivan'ı hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen Bahçivan, "Önce bu olayı çözelim" dedi. Olayın şokunu atlatamadığını belirten Fatma Bahçivan, "Kapı çalınca komşular sandım. Kapıyı açtığımda karşımda yüzü maskeli biri vardı. Önce şaka sandım. Daha sonra hızla üstüme atladı. Bir eliyle ağzımı kapatırken diğer elini de belimde bulunan kuşağın içine soktu. Çorabın içinde bulunan 300 TL'yi alıp kaçtı" dedi.