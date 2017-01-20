Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında polis memuru ve eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında polis memuru ve eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ’a getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, Emniyet Müdürü Yılmaz’ın da yer aldığı 68 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilerek sorguya alındı.
(Görüntülü Haber) Tekirdağ’da 68 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında polis memuru ve eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu...
20 Ocak 2017 Cuma 17:36
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