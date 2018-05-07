(Görüntülü Haber)Tekirdağ-Minibüsün otomobile çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Haber-KameraŞafak TAŞOYARMARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()Minibüsün otomobile çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir turizm firmasına ait minibüs, kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile minibüstete bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik mevkiinde meydana geldi. Yusuf Akyüz kullandığı 34 DIU 60 plakalı otomobille ana yoldan dönel kavşağa girmek istediği sırada, aynı yönden gelen bir turizm firmasına ait 59 ZD 627 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Akyüz ağır yaralandı. Otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yan yatan minibüsteki Erman Akbay, Fatma Nazlı Keşan, Çağlar Koşan, Fırat Yiğit, Elif Yiğit, Sevgi Ay, Gülşen Ergin, Cevdet Cengiz, Feyzullah Altındağ ile Nevin Altındağ yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA KAMERADA

Kaza sonrası polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Araçların bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, kaza anı bir çevre villaların güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Akyüz, kullandığı otomobille sol şeride geçerek dönel kavşağa girmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu minibüsü Akyüz'ün otomobile çarptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

