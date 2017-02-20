(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiası ile Çorlu ve Çerkezköy ve ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 gün önce A.A., F.K., B.D., E.Ö. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çerkezköy ve Çorlu adliyelerine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıklardaki soruşturmaları sürüyor.