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(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da nevruz öncesi asayiş uygulaması

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,() Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, nevruz öncesinde il merkezi ve 11 ilçede 300 polisin katıldığı 'Huzur 59' adıyla asayiş uygulaması yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,() Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, nevruz öncesinde il merkezi ve 11 ilçede 300 polisin katıldığı 'Huzur 59' adıyla asayiş uygulaması yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 300 personelle, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Nevruz öncesinde yapılan uygulamaya Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da katıldı. Kentin giriş ve çıkışının yanı sıra belirli noktalarda kontroller yapıldı. Polis ekipleri uygulama noktalarının yanı sıra, kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları da denetledi. Yapılan çalışmalarda, 1694 kişi ve iş yeri kontrol edilirken 12 kişiye işlem yapıldı. Kontrol edilen 882 araçtan, 48'ine işlem yapılırken il genelinde kusurlu bulunan araçlara 35 bin lira trafik cezası uygulandı. Şüpheli bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca, 8 adet mermi, 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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