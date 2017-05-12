(Görüntülü Haber) Tek şeride düşürülen yolda zincirleme kaza: 3 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 32 yaşındaki Muhammed Minhac Çelik yönetimindeki 34 RHH 75 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'ne dönmek isteyen 49 yaşındaki Nurhan Erbal'ın kullandığı 34 DS 0855 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara ise Tekirdağ istikametinden gelen 29 yaşındaki Ahmet Tunç yönetimindeki 34 AY 7590 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazada, Muhammed Minac Çelik, araçta bulunan eşi 31 yaşındaki Filiz Yalçınkaya Çelik ve kızı 1 yaşındaki Ela Çelik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan Tekirdağ-Çanakkale karayolu araçların çekilmesinin ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.