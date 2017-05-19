(Görüntülü Haber) Tatlıses, çalışanıyla karakolluk oldu

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () ÜNLÜ şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Kuşadası ve Bodrum'daki otelleri için çeşitli işleri yaptığını, resmi işlemler için onlarca kez vekalet aldığını belirten Murat Özey, patronuyla karakolluk oldu. Tatlıses'in polis karakoluna giderek Özey'den haneye tecavüz gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Özey ise ünlü şarkıcının kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Geçen cumartesi günün yaşanan olayda, iddiaya göre, alacağını vermediğini öne sürdüğü patronu İbrahim Tatlıses'in kapısına dayanan Murat Özey, ödeme yapılmasını istedi. Ancak taraflar anlaşamadı. Tatlıses ise polis çağırdı. Daha sonra Kuşadası Merkez Karakolu'na giden Tatlıses, haneye tecavüz ettiğini öne sürdüğü Murat Özey'den şikayetçi oldu. Özey'e alacağını ödediğini, kendisine hiçbir borcunun olmadığını öne sürdü. Özey'in, Tatlıses'e yaklaşmaması konusunda polis tarafından yazılı uyarıldığı öğrenildi. "ONUN KAÇAK OTELİNİ YASALAŞTIRDIM" Gerek Kuşadası gerekse Bodrum otellerinin belediyeler ve kamu kurumları karşısında tüm iş ve işlemlerini, İbrahim Tatlıses'in verdiği tam yetkili vekaletnameyle takip ettiğini, inşaat ve dekorasyon işlerini kendisinin yaptığını söyleyen Murat Özey ise açıklama yapıp, hakkının gasp edildiğini öne sürdü. Özey, "İbrahim Tatlıses'in birinci derece yetkilisiydim. Devlete vergi, KDV ödemek istemediğini söyleyerek resmi kontrat, sözleşme yapmadı. Hak edişlerimin faturalarını aynı gerekçeyle iptal etti. Ben, onun kaçak otelini yasallaştırdım. Bir sürü iş yaptım. Bürokratik işlerde ilişkilerimi kullandı. Otelinin mermerleri benim, kapı cam, iç döşeme benim. Peyzajını ben yaptım. Kuşadası'nda çöken havuzu, yeniden ben yaptım. İki tane arabamı sattım. Evdeki çeyiz altınlarımı sattım, çoluk çocuğumun rızkını onun borçları için ödedim. 25 yıllık birikimim gitti. Malım, mülküm gitti. Bana tüm otellerin bürokrasi ve inşaat işlerini yaptırdı. Beni kullandı. Sonra da mağdur ve perişan ederek arkasını dönüp gitti. 'Otelimi sattıktan sonra senin tüm hak edişlerini ödeyeceğim' diye söz verdi. 850 bin liralık alacağımın karşılığında 600 bin ödeyecekti, ondan da vazgeçti. Otelini sattıktan sonra ise telefonlarıma çıkmamaya başladı. Bana borcunun olmadığını söyledi. Her zaman yaptığı gibi beni iş mahkemelerinde süründürmek istiyor. Ben çocuklarımın rızkını gasp eden İbrahim Tatlıses'e hakkımı helal etmiyorum" dedi. Özey, süreç içerisinde oteller ve bürokrasi işlemlerini kendisinin yaptığını içeren iki bavul dolusu belgeyi basın mensuplarına gösterdi. "TATLISES BENİ TEHDİT ETTİ" Alacağını ısrarla istediği için Tatlıses'in gazabına uğradığını söyleyen Murat Özey, Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Özey, ünlü türkücüye seslenerek, "Beni silah ve tehdit zoruyla yıldırmaya, paramı ödememeye çalışıyorsun. Bana silah çekip adam gönderiyorsun. Gel de hakkımı öde. Silahlarla beni yıldırmaya çalışma. Bana silah çekme, adam gönderme üstüme. Ben buradayım çoluk çocuğum ile birlikte beni öldür. İbrahim Tatlıses, ondan hakkımı, alın terimi istediğim için benden şikayetçi oluyor. Beni karakola şikayet ediyor. Bazı şeyleri örtbas etmeye çalışıyor, ama başaramayacak, artık örtbas edemeyecek. Hepsinin belgeleri var. Şansızlığım ise dava açacak, harç yatıracak param bile kalmadı. Perişan haldeyim. O ise vergi bile vermek istemediği devletin uçağı ile tedaviye gidiyor" dedi. Özey, devlet yetkililerinden destek beklediğini söyledi.