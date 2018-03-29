(Görüntülü Haber) Taşkının en çok etkilediği Avarız köyünün havadan görüntüleri (3)
29 Mart 2018 Perşembe 16:41
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