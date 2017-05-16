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(Görüntülü Haber) Tartıştıkları kişiyi bıçakladıktan sonra eve gidip uyumuşlar

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 39 yaşındaki İbrahim Ethem Çınar'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra eve gidip uyuyan 2 kuzen yakalandı. Olay, saat 05.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 39 yaşındaki İbrahim Ethem Çınar'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra eve gidip uyuyan 2 kuzen yakalandı. Olay, saat 05.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Ethem Çınar daha önceden aralarında husumet bulunan 26 yaşındaki Uğur Karataş'ın evinin önüne gitti. İki kişi arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karataş, kuzeni 27 yaşındaki Vahdettin Sucu'yu çağırdı. Sucu'nun da katıldığı kavgada Çınar, sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı halde otomobili ile evinin yakınına kadar giden Çınar, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çınar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, şüphelilerin kaldığı apartman ve daireyi belirledi. Adrese giden ekipler şüphelileri evde uyurken buldu. İki kuzen gözaltına alındı. İbrahim Ethem Çınar'ın önünü kestiğini ileri süren Karataş, bıçaklama olayının ise kimin gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği ifade edildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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