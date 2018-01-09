izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber) Tartıştığı yolcuyu bıçaklayan şoför yakalandı

İZMİT'te, inmek istediği durağı kaçırarak tartışan yolcuyu bıçaklayarak kaçan minibüs sürücüsü M.S.D. (40) yakalandı. Olay dün, İzmit'te meydana geldi. Sakarya'dan İzmit'e gelmek için dolmuşa binen S.Ö. (44) iddiaya göre minibüse...

İZMİT'te, inmek istediği durağı kaçırarak tartışan yolcuyu bıçaklayarak kaçan minibüs sürücüsü M.S.D. (40) yakalandı.

Olay dün, İzmit'te meydana geldi. Sakarya'dan İzmit'e gelmek için dolmuşa binen S.Ö. (44) iddiaya göre minibüse bindiği sırada inmek istediği durağı söyledikten sonra kulaklıklarını takarak koltuğuna oturdu. İnmek istediği durağı kaçırıp, yanlış durakta indirildiğini belirten S.Ö., şoför ile tartışmaya başladı. Minibüs şoförü M.S.D., belinden çıkardığı bıçakla S.Ö.'yü karnından bıçakladı. M.S.D. daha sonra yolcuyu bırakarak minibüs ile kaçtı. Hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, M.S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.S.D., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314