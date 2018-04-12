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(Görüntülü Haber) Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Bekir Y. (31), bilinmeyen nedenle tartıştığı sevgilisi Esen Dülger'i (26) otomobilin içinde tabancayla başına 2 el ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası kaçan Bekir Y.,...

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Bekir Y. (31), bilinmeyen nedenle tartıştığı sevgilisi Esen Dülger'i (26) otomobilin içinde tabancayla başına 2 el ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası kaçan Bekir Y., polis tarafından İstanbul'da yakalanıp, Çorlu'ya getirildi. 

Çorlu'da oturan Bekir Y., Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile dün gece buluşup, yemek yedi. Yemeğin ardından Bekir Y., kiralık otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bekir Y., iddiaya göre, otomobili Çorlu'nun Esentepe Mahallesi Önerler mevkisindeki boş araziye çekti. İkili arasındaki tartışma burada da sürerken, Bekir Y., üzerinde taşıdığı tabancayla Dülger'in başına 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına, diğeri boynuna isabet eten Esen Dülger, yaşamını yitirdi. Bekir Y. ise otomobili bırakıp, olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde boş arazide otomobili gören bir kişi, durumdan şüphelenerek, polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobil içinde Esen Dülger'in cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dülger'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından geniş kapsamlı araştırma başlatan polis, Bekir Y.'nin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, Bekir Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çorlu'ya getirilen Bekir Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
 

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