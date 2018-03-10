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(Görüntülü Haber) Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay, sabahın erken saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk babası Kemal Yıldırım,...

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay, sabahın erken saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk babası Kemal Yıldırım, alt katta oturan evli ve 1 çocuk babası oğlu Kader Yıldırım'dan evinden taşınmasını isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Yıldırım, av tüfeğini alarak oğlunu kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında Kemal Yıldırım'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla başından ve göğsünden vurulan Kader Yıldırım, ağır yaralandı. Otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, buradaki müdahalesinin ardından Adana Adan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Kemal Yıldırım ise gözaltına alındı.

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