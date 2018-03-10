(Görüntülü Haber) Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu
ADANA'nın Kozan ilçesinde Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay, sabahın erken saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk babası Kemal Yıldırım,...
10 Mart 2018 Cumartesi 11:52
ADANA'nın Kozan ilçesinde Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay, sabahın erken saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk babası Kemal Yıldırım, alt katta oturan evli ve 1 çocuk babası oğlu Kader Yıldırım'dan evinden taşınmasını isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Yıldırım, av tüfeğini alarak oğlunu kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında Kemal Yıldırım'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla başından ve göğsünden vurulan Kader Yıldırım, ağır yaralandı. Otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, buradaki müdahalesinin ardından Adana Adan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Kemal Yıldırım ise gözaltına alındı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.