(Görüntülü Haber) Tartıştığı kişiye benzettiği sürücüyü öldürdü

GAZİANTEP'te, otomobiliyle dolaşırken önünü kesen kişiler tarafından başından av tüfeğiyle vurulan Hasan Kartal (44) yaşamını yitirdi. Olaya karışan 3 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan A.Ö., Kartal'ı, daha önce tartıştığı kişiye benzettiği için vurduğunu ileri sürdü. Olay, dün gece Cengiztopel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu kişi, tartışmanın ardından kendisine ait otomobille sokaktan uzaklaştı. Hasan Kartal ise kısa süre sonra A.Ö.'nün tartıştığı kişiyle aynı model olan otomobiliyle sokağa girdi. A.Ö. ve yanındaki arkadaşları Ş.T. M.P. ve H.Y. otomobili durdurdu. Arkadaşları otomobildeki Kartal ile tartışırken, A.Ö. kendisine ait otomobilden av tüfeğini aldı. Olay yerine dönen A.Ö., Kartal'ın başına ateş edip, arkadaşları ile beraber olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesiyle sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Hasan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kartal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, olaya karışan A.Ö., Ş.T. M.P. ve H.Y.'nin kimliklerini tespit ederek, mahalledeki evlerine operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden A.Ö., Kartal'ı, daha önce tartıştığı başka birine benzettiğini ve yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. A.Ö. ve olaya karışan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.