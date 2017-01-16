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(Görüntülü Haber) Tartıştığı ev arkadaşını vurdu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () ANTALYA'da Can Ali C., tartıştığı M.U. adlı erkek ev arkadaşını sokakta tabancayla sağ bacağından vurdu. Muratpaşa İlçesi Hasan Subaşı Caddesi'ndeki olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () ANTALYA'da Can Ali C., tartıştığı M.U. adlı erkek ev arkadaşını sokakta tabancayla sağ bacağından vurdu. Muratpaşa İlçesi Hasan Subaşı Caddesi'ndeki olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan Can Ali C. ve M.U. arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Evde başlayan tartışma, sokakta da devam etti. Olayın büyümesi üzerine Can Ali C., yanında taştığı tabancayla ev arkadaşı M.U.'ya tek el ateş ederek kaçtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanan M.U.'yu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen M.U. tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Can Ali C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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