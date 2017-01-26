(Görüntülü Haber) Tartıştığı eşini başından silah kabzasıyla yaralayıp kaçtı
EDİRNE’de Aydın K., tartıştığı eşinin başına silah kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehtap K., ilk müdahalesinin ardından tedaviyi kabul etmeyerek acil servisten ayrıldı. Olay, Barutluk...
26 Ocak 2017 Perşembe 15:44
EDİRNE’de Aydın K., tartıştığı eşinin başına silah kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehtap K., ilk müdahalesinin ardından tedaviyi kabul etmeyerek acil servisten ayrıldı. Olay, Barutluk Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. BY-9 blok giriş katında oturan Aydın K., tartıştığı eşi Mehtap K.’nın başına silah kabzasıyla vurarak yaraladı. Aydın K., daha sonra ise evlerinin kapısında havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehtap K. tedaviye alındı. Başı sarılan Mehtap K., tedaviyi kabul etmeyip hastaneden ayrıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Aydın K.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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