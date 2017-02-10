(Görüntülü Haber) Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 31 yaşındaki Dursun Demir, tartıştığı arkadaşı 33 yaşındaki Murat Uzunca'yı av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Serintepe Mahallesi Mağralı Ökkeş Caddesi'ndeki bir ara sokakta sabah saatlerinde yerde kanlar içerisinde yatan kişiyi gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öldüğü belirlenen kişinin birçok suçtan kaydı olan işsiz Murat Uzunca olduğunu saptadı. Başından av tüfeğiyle vurulan Uzunca'nın olaydan bir saat önce arkadaşı Dursun Demir ile tartıştığı belirlendi. İşsiz ve birçok suçtan kaydı olan Demir, olaydığı kullandığı tespit edilen av tüfeğiyle Karacasu Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Dursun Demir, "Beni tehdit edip, küfretti. Görüşmeye gittiğimde yanımda tüfek vardı, rastgele ateş ettim. Pişmanım" dedi. Dursun Demir, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.