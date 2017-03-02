(Görüntülü Haber) Tartıştığı arkadaşını başına çekiçle vurup öldürdü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 54 yaşındaki Ahmet Altınkaya, alacak- borç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı arkadaşı 53 yaşındaki Burhanettin Kurt'u başına çekiçle vurup öldürdü. Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ahmet Altınkaya aynı sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan arkadaşı Burhanettin Kurt'un dükkanına geldi. İddiaya göre ikili arasında alacak- borç anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Altınkaya, dükkanda bulduğu çekiçle Burhanettin Kurt'un başına vurdu. Başına aldığı darbeyle sendeleyen Kurt, birkaç adım attıktan sonra işyeri önünde yere yığıldı. Ahmet Altınkaya olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Burhanettin Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Altınkaya olaydan yaklaşık 1 saat sonra jandarmaya teslim oldu. İfadesinde Burhanettin Kurt ile alacak- borç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Altınkaya, sinirle eline geçirdiği çekici Kurt'un başına vurduğunu itiraf etti. Ahmet Altınkaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.