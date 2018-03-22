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(Görüntülü Haber) Tartıştığı ablasını tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),() -EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Babalan köyünde Birol Beykoz (45), tartıştığı hemşire ablası Filiz Bolkan'ı (49), av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Uzunköprü'nün...

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),() -EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Babalan köyünde Birol Beykoz (45), tartıştığı hemşire ablası Filiz Bolkan'ı (49), av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Uzunköprü'nün Balaban köyünde işsiz olan ve engelli olduğu belirtilen ablası Nergiz Beykoz ile yaşayan Birol Beykoz, iddiaya göre ailelerinden kalan evin tadilatı ile ilgili Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ablası Filiz Bolkan'ı köye çağırdı. Yıllık izne ayrılan 2 çocuk annesi Bolkan, geldiği köyde kardeşi Birol Beykoz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. 

Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Beykoz, ablasını başına ateş ederek öldürdü. Beykoz, ardından dayısı Selahattin Balcı'yı telefonla arayarak, "Ablamı öldürdüm" dedikten sonra aynı tüfekle kalbine ateş açarak intihar etti.

Komşuları, silah sesleri duyması üzerine girdikleri evde abla ile kardeşi yerde kanlar içinde yattıklarını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri Filiz Bolkan ile Birol Beykoz'un öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının incelemesini ardından 2 kişinin cesetleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'İNTİHAR ETMEDEN BENİ ARADI HELALİK İSTEDİ'

Birol Beykoz'un ablasını öldürdükten sonra telefonla aradığı dayısı Selahattin Balcı, iki kardeşin çok iyi anlaştıklarını belirterek, "Birol beni cep telefonumdan arayarak, 'ablamı vurdum, hakkınızı helal edin' dedi. Hiç beklemiyordum. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum, çok şaşkınım. Aralarında hiç sorun yoktu. Ablası ile birlikte babadan kalma eski evin tadilatını yapıyorlardı. Çok şaşkınız" dedi.

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