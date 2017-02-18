(Görüntülü Haber) Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın

Gökhan KESKİNCİ/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu. Tarsus'un Gökçeler Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının depo kısmında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla fabrikanın üretim yapan bölümüne sıçramadan söndürüldü. Depodaki malezemelerin kül olduğu yangında, zararın büyük olduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.