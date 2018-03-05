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(Görüntülü Haber) Tarlada gömülü bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Erol AKKIR- Adem DURMAZ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, dün tarlada battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Kandak'ın bazı yakınları, Adli Tıp...

Erol AKKIR- Adem DURMAZ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, dün tarlada battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Kandak'ın bazı yakınları, Adli Tıp Kurumu'nda baygınlık geçirdi. Korkuteli'ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, dün akşam saatlerinde, boş tarlada kadın cesedi olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılıp, tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda kalan cansız bedenin, Dilara Kandak'a ait olduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kandak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. CENAZESİ ALINDI, YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında Kandak'ın bazı yakınları, uzun süre gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi. Dilara Kandak'ın cenazesinin bugün Korkuteli ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından İmrahor Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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