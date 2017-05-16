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(Görüntülü Haber) Tarım makinelerini çalan hırsız yakalandı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde yaklaşık 400 bin TL değerindeki tarım makinelerini çalarak 80 bin TL'ye satan M.Y. polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş...

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde yaklaşık 400 bin TL değerindeki tarım makinelerini çalarak 80 bin TL'ye satan M.Y. polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri Çayırova'da bir çiftlikten tarım makinelerinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Tarım makinelerini çalan kişinin M.Y. olduğu belirlendi. M.Y'nin 400 bin TL değerindeki tarım makinelerini İstanbul'da R.S. aracılığı ile İstanbul Eyüp'te S.K.'ya 80 bin liraya sattığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarım makineleri çiftliğin sahibi A.T'ye teslim edildi. R.S. ve S.K. hakkında hırsızlık malını satmak, almak suçlamasıyla cezai işlem yapıldı. M.Y. ise emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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