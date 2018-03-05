(Görüntülü Haber) Tarım ilacından etkilenen kargo çalışanları hastanelik oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta, kargoyla gönderilen tarım ilacının, taşındığı araca ve indirildiği şubenin önüne dökülmesiyle yayılan kokudan etkilenen 14 çalışan, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay, saat 12.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 14'üncü Sokak'ta bulunan kargo şirketinde meydana geldi. Manisa'dan Sivas'a getirilen, tarım ilaçlarının bulunduğu kolilerin birinden sızan ilaç, kargo aracına döküldü. Kargoların indirildiği sırada koli, yere düşünce tarım ilacı, şubenin önüne saçıldı. Araca ve kargo şubesinin önüne dökülen, yabani otlarla mücadelede kullanıldığı belirlenen tarım ilacından 14 kargo personeli etkilendi. Çalışanlar, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İlaçtan etkilenen çalışanlar, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınırken, bulundukları bölümde bir süreliğine karantina uygulandı. İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri, olayın olduğu yere geldi. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri, kargo şubesinde ölçüm yaptı. İlaçtan alınan numune, korumaya alınarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Alınan numunenin, incelenmek üzere Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.