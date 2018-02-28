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(Görüntülü Haber) Tarihi Balbey'de ahşap ev alev alev yandı

ANTALYA'da, tek katlı yarı ahşap ev, elektrik aksamından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Müdahale sırasında patlayan tüp, paniğe neden oldu. Muratpaşa ilçesi tarihi Balbey Mahallesi 436 Sokak'ta atık kağıt toplayarak geçimini...

ANTALYA'da, tek katlı yarı ahşap ev, elektrik aksamından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Müdahale sırasında patlayan tüp, paniğe neden oldu. Muratpaşa ilçesi tarihi Balbey Mahallesi 436 Sokak'ta atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan Mustafa Kocabıyık'ın eşi ve 2 çocuğuyla oturduğu tek katlı yarı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı belirtilen yangını fark eden Mustafa Kocabıyık, eşiyle çocuklarını alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında evdeki mutfak tüpü patlayınca korku ve panik yaşandı, yangın iyice büyüdü. Alevlerin yandaki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. ANNESİNİN YANINA YERLEŞTİLER Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Evdeki tüm eşyalar yandı. Mustafa Kocabıyık ve ailesi aynı sokakta oturan annesinin evine taşındı. Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nden yardım talep ettik" dedi.

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