Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

(Görüntülü Haber) Tamire götürülürken alev alev yandı

Faruk KIYAK- Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, elektrik sestemindeki arıza nedeniyle tamire götürülen cip yolda alev aldı. Motor bölümünden yünmaya başlayan cipi gelen itfaiye söndürüldü. Yangın, D-100 Karayolu Yenidoğan Mevkii'nde...

Faruk KIYAK- Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, elektrik sestemindeki arıza nedeniyle tamire götürülen cip yolda alev aldı. Motor bölümünden yünmaya başlayan cipi gelen itfaiye söndürüldü. Yangın, D-100 Karayolu Yenidoğan Mevkii'nde meydana geldi. Hamza Yılmaz elektrik arızası nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ne götürdüğü 41 KY 312 plakalı cipin motorundan dumanların yükseldiğini görünce aracı yolun sağ şeridine park etti. Hamza Yılmaz ve yardıma koşan sürücüler motor kaputunu açamayınca alevler aracın motorunu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaputu keserek açarken yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu cipin motoru tamamen yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.