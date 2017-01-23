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(Görüntülü Haber) Tamirciye kızdı motorsikletini yaktı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde arızalanan 1991 model motorsikletine tamir sırasında ikinci el parçaların takıldığını öğrenince sinirlenen Adem Y. 20 bin lira değerindeki motorsikletini yakıp dereye attı. İnegöl'de mobilyacılık...

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde arızalanan 1991 model motorsikletine tamir sırasında ikinci el parçaların takıldığını öğrenince sinirlenen Adem Y. 20 bin lira değerindeki motorsikletini yakıp dereye attı. İnegöl'de mobilyacılık yapan ve eski tip motorsikletlere karşı ilgisi ile tanınan Adem Y. arızalanan motorsikletini tamir için İzmir'e gönderdi. Tamir parası olarak 16 bin lira ödeyen Adem Y. "Yapıldı" diye gönderilen motoksikletine ikinci el malzeme kullanıldığını görünce sinirlendi. Motorsikletini dere kenarına getirip burada yakan Adem Y. daha sonra dereye attı. Bu sırada motorsikletin yakılmasını gören vatandaşlar 155 Polis İmdat'ı arayarak, "Hırsızlar çalıntı motorsikleti yakıyor" ihbarında bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler gerçeği öğrenince Adem Y.'ye dereye attığı motorsikleti çıkartttı. Motorsikletinin antika değerinde olduğunu söyleyen Adem Y., şöyle dedi: "Kargo ile motorsikleti İzmir'e gönderdim. Yapıldığını söyleyerek bana gönderdiler. Antike sayıldığı için de 16 bin lira para benden istediler. Motorsiklete ikinci el parçaların takıldığını görünce sinirlendim ve yaktım. Polislerin isteği üzerine motorsikleti dereden çıkartıp tanıdığım bir hurdacıya bedava verdim. O da at arabasına yükleyip motorsikletı getirdi."

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