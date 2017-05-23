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(Görüntülü Haber) Tamir ettiği asansörün altında sıkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 18 yaşındaki Burak Darbaş, montajını yaptığını asansörün altında sıkışınca hastanelik oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Altındağ Mahallesi, Teomanpaşa Caddesi üzerinde...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 18 yaşındaki Burak Darbaş, montajını yaptığını asansörün altında sıkışınca hastanelik oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Altındağ Mahallesi, Teomanpaşa Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Dayıoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. 5 katlı binanın asansör kabininin son montaj işlemlerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Burak Darbaş, kabinin 18 santimetre kayması sonucu bulunduğu yerde sıkıştı. Darbaş'ın yardımına mesai arkadaşları koşarken, itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin ortak çalışması sonucu Burak Darbaş, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Darbaş, Antalya Eğitim ve Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazanın Burak Darbaş'ın kendi hatasından meydana geldiğini söyleyen mesai arkadaşı Uğur Öztürk, "Asansörün düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Kabinin 18 ila 20 santim arasında kayması söz konusu. Bu yüzden biraz yaralanmış. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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