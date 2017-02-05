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(Görüntülü Haber)Taksimde çiçekçi kavgası: 2 yaralı

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Olay Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçilerin...

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Olay Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçilerin önünde Saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre meydanda satış yapan çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Ayhan Barın ve o sırada kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştiren Samet Yorgun ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede inceleme başlattı. Yaralı iki kişi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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