TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS TÖRENİ
(Görüntülü Haber) TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS TÖRENİ
TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS TÖRENİ
30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:07
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