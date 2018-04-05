Haber: Ersan SAN - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin çatısı alev alev yanıyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
(Görüntülü Haber) Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın (6)
Haber: Ersan SAN - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin çatısı alev alev yanıyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
05 Nisan 2018 Perşembe 17:47
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