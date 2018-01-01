(Görüntülü Haber) Taksim'de yeni yıla girerken korkutan yangın (2)

Hakan KAYA-Yüksel KOÇ-Burak EMEK/İSTANBUL,()-YENİ yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamak için toplananların korkutan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.