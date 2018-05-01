Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,() 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor. Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı.
(Görüntülü Haber) Taksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyor
Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,() 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de...
01 Mayıs 2018 Salı 08:26
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