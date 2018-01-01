(Görüntülü Haber) Taksim'de bir kişi daha taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL.() Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz iddiasıyla güven timleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yılbaşına girilmesiyle birlikte Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu sürüyor. Gece saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz ettiği iddiasıyla Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.