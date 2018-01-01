Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL.() Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz iddiasıyla güven timleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yılbaşına girilmesiyle birlikte Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu sürüyor. Gece saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz ettiği iddiasıyla Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Taksim'de bir kişi daha taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL.() Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz iddiasıyla güven timleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yılbaşına...
01 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.