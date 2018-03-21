Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - İSTANBUL'dan bindikleri taksi ile Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen E.Ş. (18) ile Y.A. (15) şoförün boğazına bıçağı dayayarak bin 200 TL'sini gasp etti. 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Taksim'den taksiye binen 2 kişi Darıca'ya geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde taksiyi durduran 2 kişi, taksi şoförü B.U.'nun (42) boğazına bıçağı dayayıp tehdit ederek bin 200 TL'sini gasp etti. 2 kişi aracın anahtarını da yanlarına alarak kaçtı. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, 2 kişinin eşkallerini belirledi. Polis, E.Ş.'yi İstanbul Bahçelievler'de, Y.A.'yı ise Darıca'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Taksicinin boğazına bıçağı dayayan E.Ş. ile Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - İSTANBUL'dan bindikleri taksi ile Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen E.Ş. (18) ile Y.A. (15) şoförün boğazına bıçağı dayayarak bin 200 TL'sini gasp etti. 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Önceki...
21 Mart 2018 Çarşamba 17:11
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