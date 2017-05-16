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(Görüntülü Haber) Taksici bıçaklanarak öldürüldü

Hüsnü EVREN/DİKİLİ (İzmir), () - İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, taksi şoförü 49 yaşındaki Muammer Eğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, bugün saat 13.45 sıralarında İzmir'in...

Hüsnü EVREN/DİKİLİ (İzmir), () - İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, taksi şoförü 49 yaşındaki Muammer Eğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında İzmir'in Dikili İlçesi Salihleraltı Sülüklü Mevkii'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tugay Hendekli, park halindeki 10 T 4035 plakalı taksiyi fark edip yanına gittiğinde yerde kanlar içerisinde bir kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde taksinin şoförü olduğu belirlenen Muammer Eğin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eğin'in sırtından defalarca bıçaklandığı tespit edildi.

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi otogar taksi durağına bağlı çalışan evli ve 2 çocuk babası Muammer Eğin'in, bugün saat 13.00'te duraktan ayrıldığı bildirildi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eğin'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eğin'in üzerinde ve aracında para ve cep telefonuna ulaşılamazken, jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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