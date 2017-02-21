Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu, yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu. Cinayet şüphelisi olarak 28 yaşındaki V.E. gözaltına alındı. Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacımusa Köyü'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, tabancayla vurularak öldürülmüş kişinin taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu olduğu belirlendi. Köyün giriş ve çıkışlarında önlem alan jandarma, kaçmaya çalışan V.E.'yi gözaltına aldı. Kıyılıoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü Haber) Taksi şoförü tabanca ile öldürüldü
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu, yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu. Cinayet şüphelisi olarak 28 yaşındaki V.E. gözaltına alındı. Öğle saatlerinde...
21 Şubat 2017 Salı 21:42
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