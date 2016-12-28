(Görüntülü Haber) Taklit ayakkabıya jandarma baskını

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki bir imalathaneye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 95 bin lira tutarında, ünlü firmalara ait ayakkabı markalarının taklitlerini ele geçirdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretim ile taklit ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bornova'nın Gökdere Mahallesi Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren bir imalathaneye, dün operasyon düzenledi. Operasyona, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. İmalathanedeki aramada, dünyaca ünlü tanınmış markalar basılan taklit ayakkabı, ayakkabı tabanı, etiket ve ayakkabı kutuları ele geçirildi. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olarak imal edildiği tespit edilen malzemelerin piyasa fiyatının yaklaşık 95 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına altına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşletme mühürlenirken, ele geçirilen mamul ve yarı mamul ürünler ise Bornova İcra İflas Malları Merkez yediemin deposuna gönderildi. Baskı makineleri ve ayakkabı kalıpları ise işletme sahibi M.Ç.'ye teslim edildi.