Muammer ŞEN KARAMAN KARAMAN'da kontrolünü kaybeden otomobilin refüjü açıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza,geçen cumartesi günü Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Talha T. yönetimindeki 42 BRG 99 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü Ömer Talha T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
(Görüntülü Haber) Takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında
Muammer ŞEN KARAMAN KARAMAN'da kontrolünü kaybeden otomobilin refüjü açıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza,geçen cumartesi günü Mansur Dede Mahallesi Atatürk...
09 Nisan 2018 Pazartesi 15:43
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