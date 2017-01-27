(Görüntülü Haber) Takla atan otomobilde anne öldü, 2 oğlu yaralandı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ’da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 77 yaşındaki Kadriye Öztürk öldü, oğulları Bedri ve Nazmi Öztürk yaralandı. Kaza, İstanbul- Tekirdağ karayolu Beyazköy mevkisinde meydana geldi. yönünde ilerleyen Bedri Öztürk yönetimindeki 35 KY 355 plakalı otomobil, Beyazköy mevkiine geldiğinde sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına girdikten sonra takla attı. Hurdaya dönen otomobilde Kadriye Öztürk hayatını kaybederken, oğulları Bedri ve Nazmi Öztürk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadriye Öztürk’ün cesedi ise savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.