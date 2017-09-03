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(Görüntülü Haber) Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Marmara Ereğlisi İlçesi'nin Sultanköy Mahallesi BOTAŞ Tesisler...

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi İlçesi'nin Sultanköy Mahallesi BOTAŞ Tesisler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden Şakir Acar yönetimindeki 39 NK 885 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçta sıkışan Şakir Acar ile henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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