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(Görüntülü Haber) Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

ÇANKIRI'da meydana gelen trafik kazasında, takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Sadık Deli (45), hayatını kaybetti. Kaza bugün akşam saat saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Karaşeyh köyü yakınlarında meydana geldi....

ÇANKIRI'da meydana gelen trafik kazasında, takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Sadık Deli (45), hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saat saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Karaşeyh köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Deli idaresindeki 52 EE 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon  kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç karşı şeride  geçerek durabildi. Araç sürücüsü Sadık Deli olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Deli’nin cansız bedeni Çankırı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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