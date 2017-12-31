(Görüntülü Haber) Tacizci olduğu sanılan gence cadde ortasında meydan dayağı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 30 yaşındaki Ü.Ö.'yü tacizci sanan kalabalık, cadde ortasında genci feci şekilde dövdü. Linç edilmek istenen genç, vatandaşlar ve polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Olay bu akşam saatlerinde, Akyazı ilçe merkezinde yaşandı. İlçe merkezinde yaklaşık 30 kişi, Ü.Ö.'ye 'tacizci' olduğu iddiasıyla tekme tokat saldırdı. Yere yatırılan genci linç etmek isteyen kalabalığa bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Öfkeli kalabalık pasaja götürdüğü genci bir süre tekmeledi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek, Ü.Ö.'yü kalabalığın elinden almak istemesine rağmen başarılı olamadı. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, gence saldıranları sakinleştirerek, Ü.Ö.'yü araca bindirdi. Linç edilmeye çalışılan Ü.Ö. polis merkezine götürüldü. Olaylarla alakası olmadığını ve kendisine saldıranları tanımadığını belirterek kimseden şikayetçi olmayan Ü.Ö. daha sonra serbest bırakıldı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalığın Ü.Ö.'ye saldırması ve yaşanan kargaşa yansıdı.