(Görüntülü Haber) Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK- Yurdaer ÖZTÜRK/ BOLU,() - BOLU'nun Mengen İlçesi'ndeki lisede görev yapan öğretmen A.Ç., 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. A.Ç. adliyeye sevk edilirken bina önünde toplanan kalabalık tepki gösterdi. 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında Mengen'deki ortaokula atanan beden eğitimi öğretmeni A.Ç.'nin, görev yaptığı ikinci okul olan Gentaş Çok Programlı Lisesi'nde 7 kız öğrencinin cep telefonuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkmasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen için dün de adli soruşturma başlatıldı. 7 öğrencinin, aileleriyle birlikte şikayetçi olduğu öğretmen dün akşam gözaltına alındı. Öğretmenin öğrencileri taciz ettiği iddiasının ilçede yayılması gerginliğe yol açtı. Bir grup vatandaş, adliye binası önünde toplandı. Jandarma ekipleri adliye bahçesindeki kalabalığın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Eşi de hamile olduğu öğrenilen şüpheli A.Ç., polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. A.Ç., polis aracından indirildiği sırada kalabalık adliye binasına yöneldi. Şüpheli A.Ç.'nin arkasından koşarak adliyeye girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis ve jandarma ekipleri engel oldu.