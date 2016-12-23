ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST Öğretmen A.Ç., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen A.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ç., polisler eşliğinde adliyeden çıkarılıp ekip otosuna bindirilirken bina önündeki grup tepkisini sürdürdü. Gruptaki bazı kişiler, A.Ç.'nin bindirildiği ekip otosunu yumruklayıp tekmeledi. Jandarmalar, gruba müdahale ederken, öğretmen araçla uzaklaştırıldı.
(Görüntülü Haber) Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki (2)
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST Öğretmen A.Ç., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen A.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ç., polisler...
23 Aralık 2016 Cuma 19:04
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