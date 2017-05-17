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(Görüntülü Haber) Tabancayla vurularak öldürüldü

Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta 26 yaşındaki Engin Soylu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 21.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi. Engin...

Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta 26 yaşındaki Engin Soylu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi. Engin Soylu, sokak üzerindeki boş bir arsada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Soylu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Soylu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Soylu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde 11 boş kovan bulan polis, araçla kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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