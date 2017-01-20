İstanbul Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki patlama sesi polisi alarma geçirdi. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri patlama sesinin kaynağını araştırıyor.
(Görüntülü Haber) Sütlüce'de patlama sesi (1)
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki patlama sesi polisi alarma geçirdi. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri patlama sesinin kaynağını araştırıyor.
20 Ocak 2017 Cuma 22:03
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