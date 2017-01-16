(Görüntülü Haber) Suşehri'nde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
SİVAS’ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, 6'sı polis, 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü...
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:02
SİVAS’ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, 6'sı polis, 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 öğretmen ve 6 polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte emniyete getirilen 2 yaşlarındaki bir çocuk ise daha sonra bir başka kadın tarafından alınarak götürüldü.
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