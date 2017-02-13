(Görüntülü Haber) Suşehri'nde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
SİVAS’ın Suşehri İlçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, eğitimci ve sağlıkçı 5 kişi gözaltına alındı. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü...
13 Şubat 2017 Pazartesi 12:03
SİVAS’ın Suşehri İlçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, eğitimci ve sağlıkçı 5 kişi gözaltına alındı. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, öğretmen ve sağlık personeli olan M.Ş., G.Ş., M.Ö., F.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.
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