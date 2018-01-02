(Görüntülü Haber) Sürüklenen motoryat, kayalıklara çarpmadan kurtarıldı

Nilüfer DEMİR- Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, benzini bitince rüzgarın da etkisiyle sürüklenen motoryat, tekneyle balık avına çıkan bir grup tarafından kayalıklara metreler kala kurtarıldı. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde 31 Aralık günü öğle saatlerinde denize açılan, içinde 3 kişinin olduğu 9 metrelik 'Luxury' isimli motoryat, benzini bitince, İkiz Ada açıklarında sürüklenmeye başladı. Motoryattan yapılan yardım çağrısı üzerine, ada yakınlarında misafirleriyle birlikte tekneyle balık avlayan Ercan Üçer, bölgeye hareket etti. Üçer, adanın kayalıklarına çarpmak üzere olan motoryatı halatla kendi teknesine bağladı. Rüzgar ve dalgalar nedeniyle oldukça zorlanan ekip, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla morotyatı Torba Balıkçı Barınağı'na çekti. Hasar oluşan motoryat, bakıma alındı. Kaptan Üçer, görüntülediği kurtarma anlarını Facebook sayfasından paylaştı. Öte yandan Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Muğla ve ilçelerinde yarın için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Perşembe günü de etkili olması beklenen yağışın cuma günü yerini güneşli havaya bırakacağı, ancak aynı gün kuzeyden esecek sert rüzgarla birlikte sıcaklığın birkaç derece düşeceği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi: "Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla il merkezi ve batısında (Kavaklıdere, Yatağan, Milas, Bodrum, Datça) kuvvetli (24 saatte 21-50 kg/metrekare), doğusunda (Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli ve çok kuvvetli (24 saatte 51- 75 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"