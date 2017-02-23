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(Görüntülü Haber)Sürücüsü kalp krizi geçiren kamyonun çarptığı 10 araç hurdaya döndü

BURSA’da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon kontrolden çıkarak 10 ayrı araca çarptı. Araçlar hurdaya dönerken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde...

BURSA’da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon kontrolden çıkarak 10 ayrı araca çarptı. Araçlar hurdaya dönerken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde seyir halindeki 16 JVK 42 plakalı kamyonun sürücüsü Gürhan Culdüz kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyon Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 10 araca çarptı. Kamyon, bir işyerinin reklam panosuna ve tente direğine çarparak dururken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kalp krizi geçiren Gürhan Culdüz adlı sürücüsü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar forklift yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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